A Sassari ritorna "Corrincentro"

La gara si svolgerà su un circuito di 2.200 mt da ripetersi 3 volte per un totale di 6.600 mt circa. Contemporaneamente si svolgerà la gara non competitiva sulla distanza di 1 giro del percorso.Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti tesserati UISP, FIDAL o con un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e che siano in possesso del certificato medico sportivo di idoneità dell'attività agonistica.Due saranno iquest'anno:- il, assegnato alla società col più alto numero di atleti arrivati;- l'8°, al quale possono partecipare tutti gli uomini e le donne facenti parte dei Corpi dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Esercito Italiano, Areonautica Militare, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale, Marina Militare e Vigili del Fuoco, anche se inquadrati come ausiliari o in pensione, con un numero illimitato di atleti ma andranno a punteggio solo i primi 5 arrivati di ogni singolo Corpo. I partecipanti possono essere tesserati con qualsiasi società sportiva o semplicemente amanti della corsa.Non mancherà la, come di consueto: per questa 10° edizione parte del ricavato sarà devoluto agli amici di, che si occupa del trapianto del midollo osseo.Presente anche unaa favore di, che consegnerà gli alimenti raccolti alle persone bisognose.Tutte le info tecniche su percorsi, regolamenti e altro sucorrincentross@gmail.comLuca Sanna 3477455406