"Is Fogoronir" a Seui

IS FOGORONIR DE' SEUI

"...essit sa Mamulada cun su Santrecoru"

Evento organizzato dall'Associazione "S'Urtzu e sa Mamulada" di Seui





Sabato 14 gennaio , in occasione de’ “Is Fogoronir de’ Seui”, le strade del centro storico saranno percorse da un corteo di maschere arcaiche de’ “S’Urtzu e sa Mamulada”, che porterà con se “Su Santrecoru” , facendo tappa presso tutti is fogus accesi nei vari rioni.





Il tutto accade nel magico mondo della Barbagia più impervia, nel cuore della Sardegna, dove riti e tradizioni sono rimasti immutati nel tempo, nonostante il trascorrere dei secoli.





Un evento da non perdere per chi vorrà scoprire gli antichissimi riti ancestrali in onore delle divinità arcaiche del fuoco e dell’acqua.