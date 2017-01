Ciclo di incontri “Il senso della vita” a Uta

A.P.S. LECTORIUM ROSICRUCIANUM

Il Senso della vita

Mercoledì 11 gennaio 1° appuntamento

VERITA' E ILLUSIONE

L'Scuola Internazionale della Rosacroce d'Oro presenta “” ciclo di sette incontri su temi inerenti la filosofia della Rosacroce d’Oro a Uta (CA) presso il "centro degli anziani" in Piazza Monumento alle ore 20.30.L’unica Conoscenza veramente essenziale è quella che trasforma, progressivamente - ma radicalmente - la condizione umana e permette di riconoscere le vere cause e lo scopo della vita come qualcosa di molto più nobile del semplice “esistere”.