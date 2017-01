Sos Corriolos di Neoneli festeggiano Sant'Antonio Abate

vestizione pubblica de Sos Corriolos

il 16 gennaio 2017

Seguirà, intorno alle 16,30, la tradizionale danza rituale con la quale Sos Corriolos danno inizio ai festeggiamenti.

Anche quest'anno siete tutti invitati, a Neoneli, alla, che avverràin piazza Italia alle ore 15.30, in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate.Dopo la santa messa si terrà la benedizione, da parte del parroco, del falò acceso nella piazza.In seguito il corteo si sposterà in piazza Barigadu, dove verrà ripetuta la tipica danza rituale e proseguiranno i festeggiamenti con cena e balli sardi in piazza per tutti.