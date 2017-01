A Carbonia il corso di fotografia con Gabriele Rigon

Chi è Gabriele Rigon

Programma:

Giorno 1

Giorno 2

Considerato un eclettico, spazia dal reportage di guerra al nudo femminile, dalla moda allo spazio, non a caso ha lavorato sei anni per conto dell’Agenzia Spaziale Europea al seguito dell’Astronauta italiano Paolo Nespoli. Lui stesso afferma che la fotografia è uno strumento straordinario, e racconta che solo la fotografia gli ha permesso di trovarsi, nell’arco di tempo inferiore ad un mese, a Kabul per documentare la guerra, a Houston per raccontare l’addestramento degli astronauti, e a Milano durante la “Fashion Week” per raccontare il mondo della bellezza. Cultore della fotografia, affermatosi a livello nazionale ed internazionale soprattutto per la sua interpretazione della bellezza femminile, ha tenuto e tiene diversi workshop sia in Italia che all’estero. Negli ultimi quindici anni i suoi interessi fotografici si sono spostati allo studio del corpo e della bellezza femminile. Ha realizzato oltre 60 copertine di libri, ha esposto in decine di mostre fotografiche, le sue foto sono state pubblicate in tutto il mondo. Gabriele accompagnerà i fotografi partecipanti in un affascinante viaggio alla scoperta di meravigliosi segreti che li renderanno in grado di individuare sempre quel sottile equilibrio che separa la vera classe dall’avvilente mediocrità e che permetteranno loro di approcciare in un modo completamente nuovo questo ramo dell’arte visiva.- Cosa si nasconde dietro un’immagine di moda, glamour?- Come si riesce a realizzare scatti fotografici che quindi pur contenendo anche un pizzico di trasgressione riescano comunque a mantenere inalterati stile, eleganza, raffinatezza e gioia di vivere che ogni donna in sé?- Come si instaura un professionale rapporto di complicità e confidenza con una modella?- Come si riesce a comunicare alla modella cosa il fotografo vuole da lei e cosa lei può fare per lui?ore 9.00 - Registrazione patecipantiore 9.30 - Presentazione e introduzione al corsoore 10.00 - Lectio “Da Niépce all’iPhone - L’evoluzione della fotografiaore 11.00 - Coffee breakore 11.30 - Presentazione dei lavori fotograficiore 13.00 - Lunch timeore 14.00 - Discussioni sui tipi di fotografia attualiore 16.00 - Come si prepara un set fotografico con modella.Workshop Dalle ore 10.00 alle 16 (break ore 11 e 13.30)- Sessione di scatti in esterno* con modella professionista*in caso di condizioni meteo proibitive il workshop verrà svolto all'interno della struttura, con allestimento del set fotografico.Biglietti: Eventbrite Evento Facebook: Workshop fotografico: La seduzione femminile - Gabriele Rigon