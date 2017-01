Foresta di Magusu: trekking tra fiumi e cascate

Un cammino lento tra i boschi di leccio centenari del Monte Linas, la musica dell'acqua del rio Cannisoni, il silenzio dei graniti e il profumo dell'elicriso, specie endemica del luogo.E mettendoci buone energie potremo avere un incontro ravvicinato col cervo sardo.



Incontro alle ore 09:00, piazzale incrocio San Sisinnio/Monti Mannu, di fronte all'agriturismo "Monti Mannu" (Loc.

Bassella, Villacidro- Provincia Medio Campidano)

Località di partenza: Cantina Ferraris, area Montimannu

Località di arrivo: Cascata di Muru Mannu

Tempo: 5 ore circa

Difficoltà: E (Escursionistico) medio impegnativo

Lunghezza: 4,5 chilometri

Dislivello: +153 metri, in salita



Durante la giornata verrà offerta a tutti i partecipanti una tisana di elicriso.

Pranco al sacco

Imprescindibili scarpe da tennis



Costi: 15 euro escursione e tessera CSEN valida su tutto il territorio nazionale con assicurazione antinfortunistica. Per chi ha già la tessera 10 euro



Per info chiamare Silvia 3276677490



Prenotazione entro e non oltre il 18 gennaio