"La Rassegna dell'Organetto" a Neoneli

"La Rassegna dell'Organetto" che si terrà sabato 7 gennaio a Neoneli, nel locale comunale "Corrale".



Le danze partiranno alle 21:30 e proseguiranno fino a tarda notte!

Ovviamente tra un ballo e l'altro avrete la possibilità di recuperare energie con un bel bicchiere di birra fresca, di vino o altre bibite.







Insomma, si tratta di un evento da non perdere per gli appassionati della musica tradizionale sarda e di coloro che amano far festa!





Gli organettisti che si esibiranno sono:

Corda Salvatore (Neoneli)

Tronci Francesco (Neoneli)

Cidu Luca (Gavoi)

Cocco Luca (Ardauli)

Fadda Silvano (Austis)

Fulgheri Michael (Desulo)

Goddi Nicola (Orgosolo)

Marras Claudio (Ula Tirso)

Tolu Simone (Atzara)

Fadda Michele (Sorradile)





Voci:

Crisponi Carlo

Soru Daniele