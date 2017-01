"Magasius Abetus" a Nurachi

NURACHI, 6 e 7 Gennaio 2017.

Le iniziative in cartellone prevedono:

Percorsi artistici e musicali all'interno delle Cantine del Centro storico, finalizzati alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni del nostro paese.- Contaminazioni musicali tra la musica sarda e irlandese in compagnia dei GLEE'S;- Percorsi tradizionali alla riscoperta de Sa Repentina e Canzoni Longas in compagnia dei migliori cantadoris (Lasi, Nuxis e Stara);- Percorsi artistici con la mostra fotografica "Sant'Aostiu", attimi, volti ed emozioni della festa di Sant'Agostino, in compagnia degli artisti Caddeo, Chighini, Siddi, Chergia, Dessì, De Faveri,Massidda;- Balli Sardi in compagnia del fisarmonicista Alessandro Scanu.