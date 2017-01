Prevendite per "La crociata dei senza fede" a Cagliari

La crociata dei senza fede ” di Andrea Meloni, con Andrea Meloni e Sabrina Mascia e la collaborazione di Entropya di Gabriele Ballabio.

Aperte le prevendite per la nuova produzione di teatro kabarett "La crociata dei senza fede" di Andrea Meloni, con Andrea Meloni e Sabrina Mascia e la collaborazione di Entropya di Gabriele Ballabio.





Dopo il debutto nazionale dello scorso 25 Novembre presso il Teatro Studio Keiros di Roma, “La crociata dei senza fede” arriva a Cagliari dove sarà in scena venerdì 20 gennaio 2017 alle ore 21.00 e sabato 21 gennaio 2017 alle ore 17.00 e alle ore 21.00 presso il Teatro Alkestis (via Loru 31).

Il tema portante della nuova produzione è l'intolleranza, divulgata come sentimento sostanziale del genere umano da un'inquietante coppia di proseliti, cinici e fustigatori.

I testi dello spettacolo, scritti da Andrea Meloni, interpretati dallo stesso autore e da Sabrina Mascia, comprendono monologhi, dialoghi e canzoni. Produzione 2017 Teatro Laboratorio Alkestis CRS compagnia d'arte Circo Calumet in collaborazione con Entropya di Gabriele Ballabio



Ingresso: intero € 12,00, ridotto € 10,00

Sono già aperte le prevendite per l’acquisto dei biglietti: il pubblico si può recare presso il Teatro Alkestis dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00.

Per ulteriori informazioni e per prenotazioni: 070306392 o info@teatroalkestis.it “La crociata dei senza fede” è realizzato con il contributo di Regione Autonoma della Sardegna e Comune di Cagliari.