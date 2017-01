Lo spettacolo con la sabbia "The Sand Art Show" a Cagliari

Il Centro Down Onlus Cagliari , con il patrocinio del Comune di Cagliari, organizza lo spettacolo dell'artista Bielorusso Yuri Ptashynski con l’apprezzatissimo Show con la sabbia . L'ingresso sarà a offerta libera per finanziare i progetti a favore dei ragazzi dell'Associazione.



Yuri Ptashynski, 25 anni, nato a Gomel (Bielorussia) è laureato in architettura, ma le sue vere passioni sono la pittura ed i disegni con la sabbia.

Si è fatto conoscere ed apprezzare in patria sia come pittore (ha nel suo curriculum diverse mostre all'Università di Gomel), sia per lo show dell'arte della sabbia.



In Sardegna ha esordito in una estemporanea a Tempio, tema: Fabrizio De Andrè: la sua opera, premiata, è ora esposta nel circolo omonimo. L'estate scorsa ha inaugurato la sua prima mostra a Dolianova, riscuotendo un grande successo di pubblico e critica , ed ha rappresentato il suo show a Quartu, nella galleria del Centro culturale d'arte, con egual successo.