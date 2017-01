Visite guidate al complesso militare di Monte Doglia

Monte Doglia

Monte Murone

Alghero

baia di Porto Conte

Visite guidate per la scoperta e la valorizzazione del complesso militare situato ai piedi del, in particolare due postazioni d'artiglieria, una caserma e l'osservatorio in cima a, con escursione nel bosco e vista mozzafiato sue laLa visita è adatta a tutti, anche famiglie con bambini, e ha una durata approssimativa di due-tre ore: si consiglia una buona scorta d'acqua e scarpe da trekking o da ginnastica.