A Sassari "La vita è bella": Serata di Beneficenza organizzata dal Centro Studi Musica Sarda

Quasi a voler prolungare l'atmosfera natalizia, l'Associazione Centro Studi Musica Sarda, con il sostegno della Fondazione di Sardegna e l'Assessorato alla Cultura del Comune di Sassari ci invita a partecipare ad un nuovo evento musicale che si realizzerà presso il Palazzo di Città di Sassari, a cuii cui componenti Daniele Pistis, voce e basso elettrico, Gavino Fonnesu chitarra, Luca Manca batteria e cori, Andrea C.

Pinna violino e tastiere si ispirano al grande poeta Fabrizio de Andrè che molto ha amato la Sardegna.



Parteciperanno, inoltre, Maria Grazia Deliperi con la Scuola di danza Arabesque e Lory Warner con la Scuola di danza Broadway.



A presentare lo spettacolo la grande Ica Cerchi, la quale a sua volta trapiantata, si prodiga in prima persona, con l’aiuto di volontari e trapiantati della provincia, a divulgare la gioia per la vita e l’amore per uno stile di vita che favorisca un’alta qualità della vita di coloro che sono in attesa di trapianto.



Gli stessi trapiantati sono i primi testimoni dell’importanza della generosità della comunità civile nei confronti di tutti coloro che affetti da epatite, di cui la Sardegna vanta un triste primato, devono confidare.



Prevenzione, dunque, cure mediche e stile di vita adeguato sono gli obiettivi principali dell’Associazione che senza fine di lucro svolge un capillare attività di sensibilizzazione, tenendo alta l’attenzione su una realtà purtroppo ancora troppo diffusa per le varie forme di epatite divulgata da virus da cui è spesso difficile difendersi per la cattiva condotta di chi deve attua una costante profilassi e attenzione all’igiene in tutti quei luoghi dove il contagio è più probabile.



L’appuntamento è fissato per il prossimo 8 gennaio e la prevendita dei biglietti è già in atto presso il teatro Verdi dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 20.00 fino al mattino del giorno della spettacolo.



Nel pomeriggio invece la vendita proseguirà a Palazzo di Città fino all’ora di inizio dello spettacolo previsto alle ore 20.30