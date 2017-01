A Sassari la mostra "Immagini Spazio Temporali"

Arte Kaos & Poesia propone a Sassari l’esposizione d’arte collettiva “Immagini Spazio Temporali”.



Dopo il successo ottenuto con la precedente collettiva " Intimi Scenari Arte Kaos & Poesia propone per il mese di gennaio dal 07 al 21 l'esposizione d'arte collettiva "Immagini Spazio Temporali" in corso Vittorio Emanuele 97 a Sassari , una lettura attraverso i vari stili e visioni degli artisti presenti che c'immerge in visioni che spaziano tra passato, presente e futuro.



Motivo per confrontarsi intorno all’attualità della pittura con artisti che evidenziavano la forza e la vitalità; notevolissima l’eredità che l’esposizione

vuole lasciare, innanzitutto culturale, ma anche materiale, grazie allo stimolo degli artisti che espongono, un patrimonio davvero notevole, ma ancora più rilevante in quanto testimonianza di una nuova stagione dell’arte nella storia recente della nostra città specie in un periodo cupo dove l’arte sta perdendo d’interesse, a questo proposito infatti, Arte Kaos & Poesia vuole dare un suo contributo a far si che questo movimento non sia interrotto e che le onde del suo passaggio generino curiosità destando l’interesse del pubblico.



Alla collettiva partecipano artisti del panorama Sassarese e altri provenienti da diverse località della Sardegna:



ANGELO CANU, ROBERTO SANNA, ALESSANDRO SIREUS, STEFANO GALEANO, CARLA COSSU, NINA TRUDU, MARIO SELLONI, GIORDANO GIOLA, SALVATORE CASU, ARMANDO CASU, SPERANZA PINNA, TORE ELETTI, GABRIELE TILOCCA, ETTORE SPADA, NANNI CAU, TURI SPADA, MARIO MARRAS, ALBERTO PINNA,MARCO GALISTU.



Da notare la presenza di giovanissimi artisti che si affacciano alle prime esperienze espositive con grande orgoglio del curatore e direttore artistico Giovanni Andrea Negrotti che proprio in questo crede fermamente la presenza di sempre più giovani alla scoperta dell’arte e della condivisione. Alla mostra verrà abbinato un dipinto del maestro Giovanni Cau da Castelsardo visibile nell'area museale dello spazio espositivo.