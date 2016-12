Luna Park Matherland , da oltre cinquant'anni sempre presente in Sardegna, è in questi giorni nella città di Sassari, per i festeggiamenti dal Natale all'Epifania.

Festeggia il tuo Natale in Allegria, il Luna Park Matherland ti aspetta nella città di Sassari per le Festività Natalizie.



Buone Feste tutti insieme al Luna Park!



Orari

Feriali: dalle ore 16.00 alle ore 21.00

Festivi : dalle ore 10.30 alle 13:00









Contatti:

parkmatherland@gmail.com

tel. 3383762222 -3298544936