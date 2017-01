A Carbonia una Master Class sulla decorazione dei biscotti

Marta Torres , artista di fama internazionale, premiata come miglior artista mondiale del 2016 nella categoria "ghiaccia" agli Edible Artists Global Awards .



Una Master Class sulla ghiaccia reale con un programma accuratamente progettato per migliorare o sviluppare la capacità di esecuzione di varie tecniche di decorazione su biscotto , dalle basi (ingredienti, colorazione, le diverse consistenze, conservazione) all'effetto legno, effetto pelliccia, effetto neve, sino all'effetto 3D, inserendo anche la pittura con il gel, con i colori metallizzati e con i colori in polvere per la profondità e l'ombreggiatura. La tua attività qui BIT SCHOOL INFORMATICA

B&B FANTAR HOUSE

LA CERNITA TEATRO Arriva in Sardegna, artista di fama internazionale, premiata come miglior artista mondiale del 2016 nella categoria "ghiaccia" agliUnacon un programma accuratamente progettato per migliorare o sviluppare la capacità di esecuzione di varie, dalle basi (ingredienti, colorazione, le diverse consistenze, conservazione) all'effetto legno, effetto pelliccia, effetto neve, sino all'effetto 3D, inserendo anche la pittura con il gel, con i colori metallizzati e con i colori in polvere per la profondità e l'ombreggiatura.





Appuntamento l' 11 e il 12 Marzo 2017 da Tortamania , a Carbonia , in via delle Cernitrici.



Per info e prenotazioni:



tortamania2@tiscali.it - 0781874496 - 3478826546 Tiziana