"La Befana vien al Faro" fuoristrada e trekking all'Asinara

Il 6 Gennaio la Befana arriva all'Asinara e ti stregherà con una piacevole e salutare giornata di Trekking nella natura selvaggia del Parco Nazionale dell'Asinara.





Sardinsula e ScopriSardegna Centro Escursioni Asinara ti accompagneranno alla conquista del Faro di Punta Scorno attraverso il sorprendente sentiero costiero che fiancheggia l'ammaliante Zona A di " Cala d'Arena " (tutela integrale).





A bordo di fuoristrada Land Rover Defender a 9 posti attraverseremo interamente l'isola da sud a nord fino al borgo di Cala d'Oliva.

Ci dirigeremo verso la parte alta del borgo di Cala d’Oliva seguendo le indicazioni per Punta Sabina , qui incontreremo la strada sterrata

per il Sentiero del Faro.

Che il trekking abbia inizio!

Vedremo la zona di Punta Sabina dall'alto comparire d'improvviso dietro una curva dopo circa un km dall’imbocco del sentiero.

Qui lasceremo i mezzi e inizieremo la nostra divertente camminata alla conquista del Faro.

La strada sterrata per Punta dello Scorno costeggia in quota le

falesie sul mare, tra enormi e tondeggianti cespugli di euforbia,

in mezzo ai quali non è difficile osservare l’ultima colonia di asino

grigio sardo allo stato di totale feralità.

Dopo il dosso in prossimità di Punta dei Corvi , la mulattiera scende verso la più bella spiaggia dell’isola: Cala d’Arena, magnifica insenatura turchese, le dune e il ginepreto retrostante, per la loro delicata situazione di equilibrio sono ora riserva integrale dove non è consentito l’accesso e la balneazione.

Superata la torre costiera arriveremo al Faro di Punta dello Scorno , punto di riferimento per tutte le rotte del mare di Sardegna, dove potremo goderci la natura, rilassarci e sostare per il pranzo.

Avremo il tempo per numerose soste panoramiche per ammirare i paesaggi, la flora e la fauna e ovviamente per scattare qualche simpatica foto quà e là.

Il rientro a piedi avverrà lungo lo stesso percorso dell'andata.

Sistemati a bordo dei fuoristrada riattraverseremo tutta l'isola fino a raggiungere la zona sud di Fornelli in tempo per l'imbarco sulla motobarca e il rientro al porto di Stintino.





PREZZO €50 per persona.

Richiedi gratuitamente tutti i dettagli.





Su richiesta è possibile organizzare la giornata secondo le proprie esigenze, flessibilità sulla lunghezza del percorso di trekking, modifiche all'itinerario, esperienze su misura per gruppi o escursioni con il mezzo e la guida in esclusiva.





Dettagli tecnici:

Percorso trekking adatto a tutti difficoltà T (turistico).

Lunghezza trekking circa 15km.

Dislivello 120m.

Durata trekking 4/5 ore a seconda della durata delle soste panoramiche.

Durata totale escursione 8 ore.





Programma:

Ritrovo ore 8:10 al porto turistico di Stintino "Marina di Stintino".

Partenza ore 8:30 dall'imbarco per escursione.

Trasporto collettivo su motobarca (attraversata 15/20 minuti).

Arrivo nel Parco in zona sud - sbarco al molo di Fornelli - inizio escursione.

Trasferimento del gruppo su Land Rover Defender (9 posti) con Guida Esclusiva del Parco per tutta la durata dell'escursione.

Raggiungimento del sentiero zona nord - Punta Sabina e inizio trekking.

Arrivo al Faro di Punta Scorno - pausa pranzo/relax - ritorno trekking.

Trasferimento del gruppo a bordo dei mezzi fuoristrada e raggiungimento imbarco per il rientro - fine escursione.

Rientro 16:30.

Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.





Gli organizzatori ti raccomandano di munirti di attrezzatura consona ad una camminata di svariati km nella natura nei mesi invernali:

Abbigliamento sportivo comodo.

Scarpe da trekking.

Giacca antivento impermeabile.

Zaino pratico e leggero non monospalla.

Almeno 2 litri d'acqua.







Evento organizzato e gestito completamente da Guide Esclusive del Parco Nazionale dell'Asinara.

L'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni subiti e/o provocati a persone e/o cose durante il tragitto in motobarca. L'escursione si intende iniziata al momento dello sbarco sull'isola dell'Asinara e finisce al molo dell'imbarco per Stintino.

Inoltre l'organizzazione si riserva di rimandare o annullare l’escursione causa condizioni meteo avverse e proporre una soluzione o una data alternativa. La visita e gli orari potranno subire variazioni dovute a condizioni meteomarine avverse o esigenze tecniche dell’escursione stessa. Il pranzo al sacco è a carico dei partecipanti.