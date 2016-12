Programma

Martedi 3 Gennaio

Ore 17.00

Inaugurazione della mostra "Rembrants Delirium"

Mercoledì 4 Gennaio

Ore 17.00

Giovedì 5 Gennaio

Ore 17.00 "La notte dell'Epifania tra riti precristiani e nuove religioni"







Venerdì 6 Gennaio



Ore 16.00

Ore 19.00

Sabato 7 Gennaio

Ore 20.00

Da martedì 3 al venerdì 6, dalle ore 17 alle ore 20

Per Info e Prenotazioni:



L'Associazione A Manu Tenta con la collaborazione del Comune presenta "La Befana arriva a Osilo".Apertura della quarta edizione dell'evento "La Befana arriva a Osilo"del pittore aerografista Ettore Aldo del VigoLezione di Erboristeria popolare sarda a cura di Gianpaolo DemartisConversazione con la docente di Antropologia Culturale, Dott.ssa Gianna Saba"Befana e Bambini" Sutta CastedduIncontro con i bambini in Piazza Parroccha per immergersi nel fantastico mondo della BefanaI bambini verranno riconsegnati ai genitori nel locale Montebello."Befanissima" in Piazza BrundanoRaduno e sfilata di Befani e Befane, presso La Casa del The nel locale Montebello, verranno proposti The caldi, tisane e dolciumi.Esposizione dei lavori creativi realizzati dai bambini delle scolaresche di Uri e OsiloIrene 3407742699Roberta 3349429694Valentino 345 85550190