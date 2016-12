Escursione di inizio anno a Monte Eccas

DOMENICA 1 GENNAIO 2017 CHI CAMMINA A CAPODANNO... CAMMINA TUTTO L'ANNO!

ESCURSIONE A MONTE ECCAS (SINNAI-CA)

Se per voi questa non è una condanna, ma un piacere, propongo un'escursione alla scoperta di un rilievo situato nell'area dei Sette Fratelli e affacciato sul Golfo degli Angeli: Monte Eccas.La montagna racchiude interessantissime testimonianze della presenza umana, che risalgono ai tempi più antichi, in un ambiente affascinante ed emozionante.