A Cagliari Corso di fotografia - livello base

Calendario degli incontri

L'ultima lezione, conclusiva del corso, è dedicata all'elaborazione al computer ed alla discussione delle foto scattate durante le uscite.Le lezioni teoriche si terranno nelle seguenti date: mercoledì 18 - 25 gennaio e mercoledì 1 - 8 - 15 febbraio dalle ore 19.00 alle ore 21.30 (circa) presso la sede della FILEF in via dei Colombi 1 a Cagliari.Le lezioni pratiche verranno effettuate in data: domenica 22 - 29 gennaio e domenica 5 - 12 febbraio.Le lezioni pratiche si terranno in esterna in orario (da concordare fra i partecipanti) primo pomeriggio/sera.Le date possono subire variazioni in caso di imprevisti, il calendario verrà confermato nella mail di conferma di inizio corso.Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 5 partecipanti confermati.Il costo del corso è di 100 euro complessivi a persona.Al momento dell'iscrizione è necessario corrispondere un anticipo di 30 euro a titolo di cauzione.Si richiede la prenotazione tramite e-mail entro sabato 14 gennaio.Dopo tale data non si accetteranno più iscrizioni.Dopo la prenotazione si riceverà una mail con le modalità di iscrizione e le coordinate necessarie ad effettuare il versamento. Le prenotazioni prive dei dati necessari o del versamento dell'anticipo non saranno considerate come iscrizioni valide.Per informazioni e prenotazioni inviare una mail a info.naturafototrekking@gmail.com oppure attraverso il sito http://www.naturafototrekking.com/