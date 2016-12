Il Kollettivo Drag King presenta lo spettacolo "I maschi" a Nuoro

venerdì 30 dicembre alle ore 20.30 presso il Teatro Eliseo

una compagnia di sole donne costituitasi con l’obiettivo di indagare, esprimere e mettere in scena il proprio “lato maschile”.

Terzo appuntamento a Nuoro per la sezione nazionale della XIV edizione di Pantheon Eventi – I protagonisti della scena contemporanea in Barbagia, organizzata dalla Compagnia teatrale I Barbariciridicoli, chepresenta una novità assoluta in Sardegna: il Kollettivo Drag King nello spettacolo “I maschi”.Il Kollettivo Drag King è un gruppo teatrale che rappresenta una eclatante novità nel panorama artistico nazionaleLo spettacolo I maschi, che prende spunto dall’omonima canzone di Gianna Nannini, con occhio sornione, spudoratezza e grande ironia, tenta di svelare l’altra metà del cielo, mettendo a fuoco una galleria di modelli di mode e costumi: uomini sgradevoli, attraenti, vincenti, fragili, giocherelloni, che vivono sospesi tra passato e presente e che inevitabilmente portano a guadarci allo specchio, chiedendoci o un’adesione o un rifiuto parziale o totale.