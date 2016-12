La Pro Loco Stintino in collaborazione con il Comune di Stintino - Assessorato al Turismo organizza per la Notte di San Silvestro una serata di musica e divertimento.



In Piazza del Comune, dalle 22.30, " Una sera con Lucio" , tributo a Lucio Battisti, con l'intermezzo del Rapper "Pauz" .





E da mezzanotte in poi Intrattenimento musicale del Dj Jo .