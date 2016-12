Al via il primo concorso "Tourist Talent - A scuola con il territorio nel cuore”

Le classi potranno iscriversi fino al 31 gennaio

e presentare il loro lavoro fino al 30 aprile 2017.

selezionerà e premierà i migliori lavori pervenuti con premio di 200 euro

Si può concorrere in due sezioni distinte, quella narrativo/fotografica o quella video/documentaria.Il lavoro realizzato avrà lo scopo di valorizzare, attraverso lo sguardo dei ragazzi, il territorio gallurese, ma al contempo si propone di stimolare negli adolescenti la loro creatività e la loro originale capacità di osservazione, di comprensione e di analisi del contesto in cui vivono.Il bando completo e il modulo di adesione si può scaricare dalla pagina facebook curata dalla scuola, per trovarlo è sufficiente cercare "Santa Teresa Gallura Ipsct" attraverso il motore di ricerca interno del social network.L'IPSCT, attraverso una giuria formata da alunni, docenti ed esperti esterni,, da attribuire al primo classificato in ognuna delle due sezioni proposte.La scuola di Santa Teresa Gallura si candida a diventare così una fucina di nuovi talenti nell'ambito turistico, il settore chiave per lo sviluppo sociale ed economico della Gallura e della Sardegna.