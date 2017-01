Presentazione Corso di Meditazione a Sassari

Vuoi raggiungere la quiete attraverso la meditazione?

Alla fine della presentazione sarà possibile iscriversi al corso di meditazione per l'anno 2017

Ti aspettiamo Venerdì 13 Gennaio alle 20:30,

Non perdere la presentazione del corso della Scuola di Meditazione di Sassari, troverai:- Tecniche di rilassamento- Tecniche di concentrazione- Tecniche di meditazione Il corso è guidato dal Padre Davide Magni S.J. e dagli allievi del Padre Francesco Piras S.J.(1915-2014)che si terrà tutti i Venerdì dalle 20:30 alle 21:30 da Gennaio ad Aprilepresso la Chiesa di San Paolo in via Besta, a Sassari.La Scuola di Meditazione è stata fondata nel 1983 dal Padre Francesco Piras, Gesuita e ora diretta dal confratello P.