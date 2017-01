Corso Base di Face Painting a Sassari

con la collaborazione dell’artista Federica Fois conosciuta con il nome d’arte di “Birbetta”.



CENNI SUL FACE PAINTING

Il Face Painting, o pittura facciale, ha origini antiche.

La Msp Onlus (Movement Social Popular Onlus) parte integrante dell' Ente di promozione sportivo ( riconosciuto dal CONI) M.S.P.-Sassari, è lieta di presentare il Corso base di Face Painting, ovvero di Truccabimbi,Il Face Painting, o pittura facciale, ha origini antiche.

Le popolazioni dei Maya e degli Aztechi erano soliti dipingersi il viso per vari motivi, sia per spaventare i nemici durante le lotte tribali, sia per cacciare, o anche per creare dei ranghi all' interno delle loro famiglie tribali.

I materiali utilizzati sono trucchi a base di acqua, atossici, anallergici, ideati appositamente per le pelli più delicate, come quelle dei bambini. Ad oggi, il face painting anche noto come “truccabimbi”, è una delle tecniche più richieste per le feste ed eventi.

E’ l'arte di dipingere il volto di bambini ma anche degli adulti, con colori lavabili e ipoallergenici al fine di creare decorazioni, illusioni ottiche o ricreare personaggi di fantasia. Si riproducono vari soggetti maschili e femminili, sempre aggiornate e ovviamente adatte a qualsiasi tipo di evento ( compleanni, carnevale, cerimonie, feste a tema)

Il face painting è adatto a tutte le età; per ogni fascia di età infatti, vengono prodotti disegni con livello di difficoltà crescente e diverso, in modo da poter truccare velocemente i più piccini e lasciare i disegni più complessi per i bimbi più grandi.



IL CORSO

Il corso di Face Painting è un percorso teorico - pratico di due giornate destinato ad educatori, animatori, settore ludico, ma anche persone che siano affini all’arte pittorica e vogliano apprendere dei nuovi strumenti.



Per partecipare al corso ed avere dei risultati soddisfacenti in termini di apprendimento non è necessario avere conoscenze artistiche approfondite.



Ai partecipanti viene dato anche un kit base da 12 colori del brand Diamond FX, che porteranno via per cominciare da subito a mettere in pratica gli insegnamenti acquisiti.



DATE:

28 E 29 GENNAIO 2017



Orari: 9:00- 13:00 | 14:00 – 17:00



PROGRAMMA DEL CORSO

•acquisizione tecniche di base

•utilizzo pennelli e spugne •pulizia attrezzatura

•miscelazione colori •tecniche di applicazione glitte

r •impostazione disegni più richiesti dai bambini (es. supereroi, fiori, animali, principesse)



DOCENTE: Federica Fois (Birbetta Face Painting). Esperta di Face e Body Painting, ha effettuato la sua formazione con artisti di fama nazionale ed internazionale del calibro di Silvia Vitali, Matteo Arfanotti, Francesca Tariciotti ed Andrea Gosio.



ISCRIZIONE:

Per conoscere i costi e le modalità d’iscrizione, tenendo presente che il corso è a numero chiuso, occorre consultare il Modulo allegato o rivolgersi alla coordinatrice del corso medesimo e responsabile della formazione Msp Onlus, Lidia Russu (3495262969).