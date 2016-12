Capodanno 2017 ad Oristano

Il Comune di Oristano e la Pro Loco di Oristano vi invitano al Capodanno nelle piazze.



PIAZZA ELEONORA



Si inizia alle ore 20.00 con il cenone in Piazza Eleonora .

Per prenotazioni chiamare al 3296166927 o allo 078370621.



Dalle ore 22.30 con i balli sardi di Davide Chessa e Vanni Masala .



PIAZZA ROMA



Dalle ore 22.00 musica con il gruppo Let there be rock - AC/DC tribute .

A seguire REGINA QUEEN - The real Queen experience .



PIAZZA CORRIAS



Dalle ore 23.00 discoteca in piazza con i Dj Montisci e Marongiu .



PIAZZA MANNO



Dalle 22.30 Karaoke e spettacolo con Sonia e Valeria .





Vi aspettiamo ad Oristano per salutare insieme il 2016 e accogliere il 2017 in musica e allegria!