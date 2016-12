Capodanno 2017 ad Alghero con Lara Taylor e Ibiza Bandit Band

Il 31 Dicembre ad Alghero sarà a tempo di dance: la Banchina Dogana di fronte al porto della città verrà trasformata in una grande discoteca a cielo aperto.



DJ Set, Musica Live ed animazione direttamente dai migliori club di Ibiza, a cura di artisti e dj internazionali.





Programma :





- Ore 22.00: Rebeca Trêsor DJ Set





- Ore 23.30: Lara Taylor & Ibiza Bandit Band : Micah The Violinist , Ruben Moran The Saxophonist, Bulbul The Drummer: dai migliori club di Ibiza e d’Europa alla città di Alghero, pronti a far ballare tutti!





- Ore 00.00: Spettacolo pirotecnico : conto alla rovescia, fuochi d’artificio e festa!





Lara Taylor & Ibiza Bandit Band





Il Cap d'Any 2017 fa parte del programma di eventi - Ore 00.30: la festa continua con lo show diIlfa parte del programma di eventi Més que un mes