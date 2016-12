Capodanno 2017 a Santu Lussurgiu

L’Amministrazione Comunale di Santu Lussurgiu, in collaborazione con TALK ABOUT RECORDS e la Proloco Santu Lussurgiu, vi invita a passare la notte di Capodanno nel centro del Montiferru, accompagnati dalla buona musica e dal buon cibo.



Sul palco di Piazza Mercato si alterneranno due grandi formazioni isolane: I sassaresi Blaxplosion proporranno una scaletta devota alla grande Black Music, mentre i Breakin Down, quartetto olbiese dal respiro internazionale, saranno protagonisti di un grande spettacolo di Hard Rock’n’Roll, diviso tra brani inediti e cover d’autore.





PROGRAMMA

Ore 21:00 Cena in piazza a base di prodotti locali

Ore 21:30 Blaxplosion e Breakin Down in concerto

A seguire Dj Set/Balli in piazza