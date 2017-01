Corso teorico-pratico per effettuare il prelievo venoso a Cagliari

Il corso viene realizzato con l'ausilio di un modello didattico del braccio per iniezioni/prelievi venosi dotato di un sistema venoso dell’avambraccio e della mano con all’interno il sangue finto per rendere quanto più realistica la procedura.



I partecipanti dovranno dotarsi di agocannula o ago a farfalla preferibilmente sottili (23 G).



Al termine del corso viene rilasciato l'attestato di partecipazione numerato valido ai fini concorsuali pubblici.

Partecipare: dopo aver ricevuto la conferma della disponibilità del posto, effettuare il versamento della quota di partecipazione di 49,00 + IVA (per un totale di 59,78) con bollettino postale su c/c di BancoPosta n° 49323207; oppure con bonifico bancario: IBAN= IT59M0760117200000049323207 intestati a R.A.H.P. s.a.s., indicando nella causale la sede e la data del corso entro tre giorni lavorativi. Spedire, quindi, via e-mail (rahp80@yahoo.it) la ricevuta del pagamento insieme ad un numero telefonico per ogni eventuale comunicazione ed i dati fiscali (indirizzo e codice fiscale) per l’emissione della regolare fattura. Qualora l’iscritto per improvvisi fatti non possa partecipare la Segreteria provvederà a rimborsare il 50% se la disdetta arriverà entro sette giorni prima dell’inizio. Qualora il preavviso sia successivo non è previsto alcun tipo di rimborso mentre rimane l’opportunità di sostituire il nome dell’iscritto. La R.A.H.P.sas premia la fedeltà.



Tutti coloro che parteciperanno ad un nuovo corso e che all’ingresso presenteranno almeno sei attestati di altrettanti corsi già frequentati con la nostra Società, riceveranno in omaggio il testo del Prof. Ettore Bartoli di Medicina Interna (Prezzo di copertina 129,00 euro). Inoltre, chi parteciperà a due corsi, della durata di sette ore, in date successive nella stessa sede riceverà in omaggio il testo del Prof. Ettore Bartoli di Medicina Interna (Prezzo di copertina 129,00 euro).