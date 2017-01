"Il trattamento pre - ospedaliero del Trauma" a Cagliari

Inoltre verranno illustrate e metterete in pratica altri importanti attività:

Verrà rilasciato attestato di partecipazione numerato valido ai fini concorsuali pubblici.



QETO Il corso segue i principi delle ultime linee Guida pubblicate del 2013 (9a edizione), con una serie di esercitazione pratica su manichino Ambu man BLS per la valutazione primaria e secondaria, manichino simulatore di cricotiroidotomia, esercitazione su manichino ACLS di posizionamento della maschera laringea (LMA supreme).l’importanza dell’anticipazione, la stima del consumo della bombola dell’ossigeno, la messa in sicurezza della scena in un incidente automobilistico, la valutazione della dinamica dell’incidente, come valutare e trattare i pazienti secondo il metodo e la corretta sequenza di priorità del trauma, come estricare in emergenza un paziente dall’auto e con il KED, come mobilizzare senza causare ulteriori traumi un paziente che trovate supino (roll-over), utilizzerete la tavola spina ed il “ragno”, la barella a cucchiaio, impiegherete il collare cervicale nel paziente supino e seduto, imparerete ad estrarre il casco integrale correttamente, a gestire una emorragia esterna secondo la EBM.Si consiglia abbigliamento sportivo.





Partecipare:

Effettuare il pagamento della quota individuale con versamento con bollettino postale su c/c di BancoPosta n° 49323207; oppure con bonifico bancario: IBAN= IT59 M076 0117 2000 0004 9323 207 intestati a R.A.H.P. s.a.s., indicando nella causale la sede e la data del corso.

Inviare quindi copia dell’attestato del pagamento per e-mail insieme ai dati fiscali (nome completo, indirizzo e codice fiscale) per l’emissione di regolare fattura entro tre giorni lavorativi. Quota di iscrizione al corso: € 68,43 (+ IVA per un totale di 83,49). La R.A.H.P. sas premia la fedeltà.



Tutti coloro che parteciperanno ad un nuovo corso e che all’ingresso presenteranno almeno sei attestati di altrettanti corsi già frequentati con la nostra Società, riceveranno in omaggio il testo del Prof. Ettore Bartoli di Medicina Interna (Prezzo di copertina 129,00 euro). Inoltre, chi parteciperà a due corsi consecutivi riceverà in omaggio sempre il testo del Prof. Ettore Bartoli di Medicina Interna (Prezzo di copertina 129,00 euro). Ciascun partecipante potrà ricevere una sola copia del volume.