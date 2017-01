"Corso sul trattamento avanzato del Paziente Traumatizzato" a Sassari

La tua attività qui AGRITURISMO SATTA

Il corso è realizzato con l'ausilio sia del manichino per BLS-D completo, che del manichino per ACLS, il simulatore per la cricotiroidotomia, la maschera laringea (LMA Supreme), Fastrach per intubazione con inserimento LMA (ILMA), simulatore per il trattamento del pneumotorace iperteso, tavola spinale, barella cucchiaio, il casco, pallone autoespandibile, aspiratore, cannula orofaringea, metallina, steccobenda pneumatica e rigida e quanto altro necessario per simulare gli scenari in cui possono trovarsi i partecipanti.





Infatti la parte teorica sarà intercalata da prove pratiche su stazioni predisposte su specifiche abilità che verranno sviluppate quali: Valutazione primaria e Rianimazione, Valutazione Secondaria e sua gestione, Rivalutazione del paziente, criteri di trasferimento a cura definitiva.



Inserimento di una via orofaringea, ventilazione con maschera pallone: tecnica ad uno ed a due soccorritori, impiego della maschera laringea (LMA) ed intubazione con inserimento LMA (ILMA) su manichino da ACLS, il monitoraggio con pulsossimetria, cricotiroidotomia con ago, identificazione radiografica delle lesioni toraciche, diagnosi di pneumotorace iperteso con ago su manichino simulatore, uso del monitor con monitor-defibrillatore HP e simulatore di ritmi, valutazione della TC cranio, rimozione del casco, Identificazione radiografica delle lesioni della colonna cervicale, principi di trattamento per i pazienti con lesioni del midollo spinale, principi di immobilizzazione del rachide e logrolling.



Dopo aver avuto la conferma della disponibilità del posto, effettuare il pagamento della quota individuale con versamento con bollettino postale su c/c di BancoPosta n° 49323207; oppure con bonifico bancario: IBAN= IT59 M076 0117 2000 0004 9323 207 intestati a R.A.H.P. s.a.s., indicando nella causale la sede e la data del corso entro tre giorni lavorativi.



Inviare quindi copia dell’attestato del pagamento per e-mail insieme ai dati fiscali (nome completo, indirizzo e codice fiscale) per l’emissione di regolare fattura.



Costo per l'iscrizione al corso: € 68,43 (+ IVA per un totale di 83,49). Il corso, a numero chiuso, è auto-finanziato ed in particolare non è sponsorizzato da alcuna ditta farmaceutica o di diagnostici e le iscrizioni verranno accettate in ordine di conferma.



Al termine del corso viene rilasciato l’attestato di partecipazione numerato valido ai fini concorsuali pubblici



L’Università degli Studi di Sassari ha valutato come importante l’evento formativo riconoscendo per gli studenti del corso di Laurea di Infermieristica n. 0,5 CFU per corso seguito, per gli studenti del corso di Laurea di Medicina e Chirurgia 0,7 CFU. A tal fine è necessario richiedere al docente, a fine corso, di apporre la firma (ed eventualmente un timbro) nel libretto dedicato a certificazione di reale presenza al corso da parte dello studente di Infermieristica o di Medicina e Chirurgia in quanto rappresenta titolo utile ad acquisire realmente i CFU in carriera studentesca.



La R.A.H.P. sas ha deciso di premiare la fedeltà dei Partecipanti: in omaggio il testo del Prof. Ettore Bartoli di Medicina Interna: tutti coloro che parteciperanno ad un nuovo corso e che all’ingresso presenteranno almeno sei attestati di altrettanti corsi già frequentati con la nostra Società, riceveranno in omaggio il testo del Prof. Ettore Bartoli di Medicina Interna (Prezzo di copertina 129,00 euro). Anche chi parteciperà a due corsi, della durata di sette ore, in date successive nella stessa sede riceverà in omaggio il testo del Prof. Ettore Bartoli di Medicina Interna (Prezzo di copertina 129,00 euro). Ciascun partecipante potrà ricevere una sola copia del volume.

Inoltre, sino ad esaurimento, tutti potrete ritirare gratuitamente una copia del numero 236 della collana Caleidoscopio intitolato: La diagnostica morfologica delle anemie.

Qualora l’iscritto per improvvisi fatti non possa partecipare la Segreteria provvederà a rimborsare il 50% se la disdetta arriverà entro sette giorni prima dell’inizio.

Qualora il preavviso sia successivo non è previsto alcun tipo di rimborso mentre rimane l’opportunità di sostituire il nome dell’iscritto.



La quota d'iscrizione dà diritto all’accesso al corso, all’eventuale materiale didattico come indicato nel programma. Non sono inclusi coffee break o il pranzo.



L’organizzatore si riserva il diritto di cancellare i corsi sino al giorno prima dello stesso ed al partecipante verrà riconosciuto il solo rimborso della quota di iscrizione



Per ulteriori chiarimenti e per l’eventuale iscrizione i riferimenti del Provider da utilizzare sempre sono : e-mail: rahp80@yahoo.it