Passeggiata fotografica e Open Lesson ad Alghero con Instagramers Sardegna

passeggiata fotografica per il centro storico alla scoperta di scorci insoliti e una Open Lesson dal titolo "Idee e consigli per promuovere la propria azienda e il territorio con i Facebook e Instagram". Ultimo giorno dell'anno ad Alghero per gli Instagramers Sardegna che, in collaborazione con @algheroturismo , organizzano unaper il centro storico alla scoperta di scorci insoliti e una





L'iniziativa rientra nel programma dell 'Instant Festival A Digital Life , dedicato alle tecnologie digitali per il racconto del territorio durante un mese di festa, spettacolo e animazione che punta a rianimare il territorio, con iniziative capaci di attirare i turisti, di coinvolgere i cittadini, di animare la città commerciale, di valorizzare le professionalità artistiche locali, di consolidare e rilanciare l’immagine di Alghero e della Sardegna nel mondo.





L'appuntamento è per sabato 31 dicembre alle ore 10 alla Torre di Porta a Terra dove saliremo per immortalare i tetti della Barceloneta di Sardegna. La passeggiata proseguirà per il centro storico per poi concludersi intorno alle 13 dopo aver raggiunto la cima del campanile della bellissima Cattedrale Santa Maria da dove la vista spazia a 360° sulla cittadina e sul promontorio di Capo Caccia.





Dalle 15 alle 16,30 invece, l'appuntamento per la Open Lesson con



invece,con Alessandra Polo Francesco Pruneddu , regional e vice regional manager di Instagramers Sardegna, è presso la sede della Fondazione Meta in Largo Lo Quarter.