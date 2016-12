"Sos Babbo Natale" di Abaco Teatro a Monserrato

Monserrato 20/12/2016



GRAN SPETTACOLO DI NATALE

VENERDI' 23 DICEMBRE

ORE 19 con lo spettacolo SOS BABBO NATALE di Abaco Teatro

In scena alla Casa della Cultura (Ex Fascio) in via Giulio Cesare 37 a Monserrato.



Lo spettacolo è inserito nel ricco cartellone del Dicembre Monserratino 2016 organizzato dal Comune di Monserrato Assessorato alla Cultura .



Uno spettacolo originale e coinvolgente con protagonista un Babbo Natale d’eccezione che al termine dello spettacolo darà un piccolo dono ai bambini presenti. La tua attività qui T. & C. ANALYZERS SRL GRAN SPETTACOLO DI NATALEVENERDI' 23 DICEMBREORE 19 con lo spettacolo SOS BABBO NATALE di Abaco TeatroIn scena alla Casa della Cultura (Ex Fascio) in via Giulio Cesare 37 a Monserrato.Uno spettacolo originale e coinvolgente con protagonista un Babbo Natale d’eccezione che al termine dello spettacolo darà un piccolo dono ai bambini presenti.





Scritto e diretto da Rosalba Piras, racconta la magica storia di Babbo Natale e di Nevina, la piccola ballerina che sognava di avere un paio di scarpette rosse per danzare sulle punte e di Babbo Natale che per un incidente precipita con la sua slitta stracarica ai piedi di un nuraghe.



Avventure con personaggi fantastici si intrecciano al mondo della danza classica, mondo nel quale Nevina, grazie alla sua bravura e passione, riuscirà ad affermarsi.



Per Informazioni 3478928141



INGRESSO GRATUITO