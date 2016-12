Spettacolo teatrale "Novecento" a Cagliari

“Novecento” , monologo teatrale di Alessandro Baricco (dal quale è stato tratto il film di Giuseppe Tornatore “ La leggenda del pianista sull'oceano ”), adattato, diretto e interpretato da Alessandro Fulvio Bordigoni in collaborazione con Giorgia Barracu e prodotto dal Gruppo Teatrale GOZER Project . La tua attività qui B&B Angela

Lo spettacolo, in scena al Teatro Sant'Eulalia di Cagliari sabato 7 e domenica 8 gennaio 2017 , narra la storia di un pianista, Danny Boodman T.D. Lemon Novecento, nato sul transatlantico Virginian e che su quella nave ha costruito (proprio come Il Barone Rampante di Calvino) un proprio microcosmo che non sarà mai in grado di lasciare. Una storia di amicizia, meraviglia e desiderio che prende vita dalle parole del narratore, il trombettista Tim Tooney, e dello stesso Novecento.



Novecento, un monologo teatrale di Alessandro Baricco



Adattato, diretto e interpretato da Alessandro Fulvio Bordigoni in collaborazione con Giorgia Barracu

Luci : Giorgia Barracu

Audio : Federico Spazio Vuoto Zoccheddu

Una produzione Gruppo Teatrale GOZER Project con il supporto di Cafè Barcellona.

Info e prenotazioni:

392 6143 314 (SMS e WhatsApp)

thegozerproject@gmail.com