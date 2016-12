A Sassari lo spettacolo di Aspirina a teatro

Aspirina torna al Teatro Civico di Sassari come da tradizione con uno spettacolo inedito il 5 & il 6 Gennaio 2017.





Sul grande schermo verranno proposte le nuove produzioni che saranno presentate in anteprima assoluta. Gli autori dei doppiaggi, Marco Sanna , Carlo Valle e Simone Maulu presenteranno uno spettacolo esclusivo nel quale debutteranno con il nuovo TG ASPIRINEWS , un TG satirico ideato e curato da Aspirina che verrà presentato live.





Tra le ultimissime produzioni sempre riservate in esclusiva agli spettatori delle serate in programma ci sarà un film di Almodóvar arrangiato in salsa Sassarese, un film con John Wayne nel ruolo di un capitano di mare, un nuovo Consiglio Comunale e altre chicche che verrano svelate dagli autori nei prossimi giorni.







Info e Prenotazioni al : 340.69.33.150

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA