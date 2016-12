Capodanno con i Giganti a Putzu Idu

Festeggiare la fine dell’anno e la nascita del 2017 nella terra dei Giganti dove è nata la cultura occidentale, dove la civiltà nuragica ha prodotto la magnificenza delle statue di Mont’e Prama .



Una tre giorni di escursioni storiche e naturalistiche che vi renderanno la carica per affrontare con positività il nuovo anno festeggiando insieme ad amici in un luogo magico.



info/booking 3356059412- phoenicea.asd@gmail.com





PROGRAMMA





Venerdì 30 dicembre

ore 14,30 - ritrovo a Putzu Idu - escursione alle torri spagnole di Capo Mannu

ore 17,30 - tea time - tramonto del sole sul mare

ore 18,30 - arrivo all'hotel Menhirs

ore 21,00 - cena tipica con i sapori del Sinis





Sabato 31 dicembre

ore 9,00 - ritrovo all'hotel Menhirs

ore 9,40 - visita al sito archeologico di Mont'e Prama

ore 10,20 - visita al museo di Cabras e statue dei Giganti

ore 12,30 - pausa pranzo a San Giovanni di Sinis

ore 14,30 - visita alla torre spagnola di capo San Marco

ore 15,30 - visita alla città di Tharros

ore 17,00 - visita alla chiesa di San Giovanni di Sinis

ore 18,30 - tea time e rientro all'hotel

ore 21,00 - cenone di capodanno con i piatti tipici del Sinis





Domenica 1 gennaio

ore 10,30 - ritrovo a Putzu Idu fronte mare

ore 10,50 - escursione sulle falesie di S'Anea Scoada e arrivo a Mari Ermi

ore 13,30 - pranzo al sacco

ore 14,30 - rientro verso Putzu Idu

ore 17,30 - tea time e saluti di commiato





Quote di partecipazione :



(comprensive di alloggio in camere doppie/triple hotel Menhirs; cena tipica del Sinis del 30 dicembre, cenone di capodanno del 31 dicembre, colazione del sabato e della domenica mattina; biglietti di ingresso al museo di Cabras, torre spagnola di capo San Marco; area archeologica di Tharros; guida turistica abilitata Mibact e RAS - escluso tutto quanto non espressamente compreso)



per arrivi di sabato 30 dicembre (due pernottamenti, tre escursioni, una cena, cenone di capodanno)

- € 178,00 Quota di partecipazione ad adulto; bambini sotto i 12 anni € 95,00

per arrivi di domenica 31 dicembre (un pernottamento, due escursioni, cenone di capodanno)

- € 118,00 Quota di partecipazione ad adulto; bambini sotto i 12 anni € 65,00