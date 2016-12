Organizzato dal Comune di Olbia con la partnership di Aspo arriva il Treno Clown

In un giorno speciale come il 23 dicembre 2016 e solo per qualche ora, si potrà prendere posto nel trenino turistico della città di Olbia e partire per un piccolo intenso viaggio tra vie e piazze alla scoperta di un'arte antica e sempre necessaria. L'arte del clown, a bordo di un treno! Un'arte che comunica aldilà delle parole e delle differenze di provenienza geografica, età, statura.





Un clown-capostazione accompagnerà i passeggeri nel percorso, a bordo del trenino turistico della città di Olbia, i quali verranno portati dentro l'avventura attraverso le 4 piazze-stazioni dove ad aspettarli ci saranno varie figure di clowns con i loro regali-spettacolo.

Direzione artistica Gurdulù Teatro - Maurizio Giordo





Le tappe - spettacolo Clown:

ore 16:30 partenza piazzale del Comune di Olbia

ore 17:00 Piazza Matteotti I fratelli Bernardone in Hop Hop Hoplà

ore 17:30 Piazza Regina Margherita La Cie du Pingouin Quotidien in Ginette et son monde

ore 18:00 Piazza della Biblioteca Un chapiteaux Parapluie in Clown Vola

ore 18:30 Piazza Dante Brigata Totem in Hobo





Il percorso:

ore 16:30

partenza dal piazzale del Comune di Olbia

via Genova

via Regina Elena

Piazza Matteotti

Piazza Regina Margherita

Corso Umberto

Piazza della Biblioteca

Piazza Dante

ore 18:30

rientro al piazzale del Comune di Olbia





E in seguito...

Dopo la fine degli spettacoli il trenino proseguirà le sue corse natalizie!

Orari partenze previste:

19:00

19:20

19:40

20:00