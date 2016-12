PirrInJazZ: Bruno Massidda Quartet live

Venerdì 23/12/2016, presso lo Zero Club, via Calamattia 21, a Pirri -CA, dalle 21.30, 'Bruno Massidda Quartet'.



Ingresso € 10,00 .



Info Daniele, 3403904393.



L'Associazione Culturale "Pirri: antiche storie del mio paese" organizza, nell'ambito della 2^ rassegna PirrInJazZ: BRUNO MASSIDDA QUARTET, con Salvatore Spano, al Pianoforte, Alessandro Atzori, per gli amici 'Cinzio', al contrabbasso, direttore artistico Vittorio Sicbaldi, alla batteria.

Naturalmente canta il grande Bruno Massidda, poliedrico e prolifico artista cagliaritano.



Nel corso della serata verrà presentato il suo libro 'Il giro del mondo in 76 anni', opera in cui l'autore ripercorre, con piccoli racconti, dei veri e propri flash back, gli episodi più rappresentativi e importanti della propria esistenza umana e artistica, dagli anni della sua adolescenza cagliaritana, fino ai suoi debutti artistici in Sardegna, e alla sua affermazione in giro per il mondo, fino ai giorni nostri.



Bruno Massidda si distingue nel panorama artistico isolano e internazionale non solo come cantante, ma anche come pittore; nel suo libro potrete ammirare le foto di alcune delle sue principali opere, molte delle quali rappresentano scorci della città di Cagliari, ma anche dei ritratti dei propri famigliari. Nella sua produzione artistica sono numerosi i ritratti dedicati ai amici, musicisti e non, che hanno accompagnato la sua lunga carriera.



Nel corso del concerto si esibirà l'emergente cantante Cinzia Lai, in arte Cintzia Lei, grande voce soul/blues/Jazz del panorama pirrese.