Brinda l'arrivo del Natale con gli amici di Art Academy a Olbia

Sabato 24 Dicembre all'Art Academy si festeggia il Natale già da mezzogiorno.Infatti alle 12:00 è previsto un brindisi a base di bollicine per festeggiare l'arrivo del Natal. Xmas Eve è quindi, un'occasione per gustare lo sfizioso cibo del buffet nell'ambiente elegante e ricercato del ristorantino olbiese.Dopo la Cena a base di churrasco o dal menu del ristorante, dopo la mezzanotte è previsto l'Xmas Party, una festa di Natale con ottimi drink da bere ascoltando le hit del momento in serenità e allegria.