Trekking di Capodanno a base di Calcare: Grutta's Janas e Sa Giuntura

01/01, Sa Giuntura & Pischina Gurthadalla:

Escursione a sa Giuntura

Dopo la visita a questo straordinario sito ci dirigeremo verso l'Ovile Carta che si rende disponibile per predisporre una cena a base di prodotti tipici sardi, per il pernottamento in pinnettu del 31/12 e per la prima colazione del 01/01.il secondo giorno visiteremo invece le curiose formazioni rocciose lungo i corsi del rio Flumineddu e della Codula Orbisi. Su un bellissimo sentiero che scende ripido da Campos Bargios e conduce al grottone di pischina Urtaddala, stupefacente esempio di ciò che la natura può creare, continuando ci si inoltra verso “S’ischina’e S’arraiga”, cresta di roccia da cui si gode un panorama magnifico: sullo sfondo gli strati calcarei di Is Giunturas onde pietrificate, lavorate dall'acqua e dal tempo, la Grotta Donini da cui nelle piene fuoriesce roboante la cascata Su cunnu e S'ebba, le contrafforti calcarei del Nuraghe Mereu e Nuraghe Gorroppu. Scesi a Giunturas sarà possibile ammirare da vicino lo spettacolo che le piene hanno creato nella roccia calcarea: profonde incisioni e passerelle naturali, pozze d'acqua e laghetti smeraldini. Proseguendo lungo la codula si giunge al primo laghetto (pischina gorroppu) che segna l'inizio della vera Gola di Gorroppu, Il ritorno avviene per lo stesso percorso dell'andata.Tasso secolare, Tomba dei giganti, Sa giuntura , Pischina urtaddala, ingresso canyon Gorroppu31/12/16-ore 14:00 parcheggi ipermercato "Leclerc", via G. Marconi, Quartu Sant'Elena;-ore 16:00 Bar caffe Baunei Via Orientale Sarda, 169,-differenti punti di incontro sono concordabili in sede di contatto telefonico.-SCARPE DA TREKKING (INDISPENSABILI!), abbigliamento comodo, caldo, preferibilmente "a strati", giacca impermeabile, sacco a pelo pesante (o coperta pesante), torcia.-Pranzo al sacco, snacks, acquaL'escursione del 31/12 è più che altro una passeggiata di circa 1 ora che non presenta difficoltà alcuna.E (escursionistico); percorso adatto a chiunque purché abituato a camminare e in buona forma fisica.circa 8 Km (A/R).circa 5 oreN.B. IL PRANZO Del 01/01 E' AL SACCO ED E' A CURA DEI PARTECIPANTI.E' POSSIBILE PARTECIPARE ANCHE ALLA SOLA ESCURSIONE DEL 01/01/2017 A SA GIUNTURA-mail all'indirizzo: passulebiu@gmail.com; xtremepointsardinia@gmail.com-cellulare: 3477607284 anche wappLe escursioni sono condotte da GAE regolarmente iscritte al Registro della Regione Sardegna ed all'AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche).L'EVENTO E' SOGGETTO AD UN NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI E PUÒ' SUBIRE CANCELLAZIONE O MODIFICHE (orari, punti di incontro, ecc.) PER MOTIVI CLIMATICI, ORGANIZZATIVI E LOGISTICI.