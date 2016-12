Trekking nelle Cascate di Piscina Irgas a Villacidro

Per il 26 dicembre Passu Lebiu e Xtreme Point propongono un'escursione nella splendida cornice della foresta di Monti Mannu.



Il gorgogliare del torrente ci farà compagnia lungo il sentiero che sale ripidamente in una mulattiera immersa in un fitto bosco di lecci, che porta ad uno spiazzo panoramico da cui si può ben ammirare lo spettacolo affascinante della cascata che si getta in una profonda piscina con un salto di circa 45 m. Si prosegue sul sentiero lungo la parete che sovrasta la gola, per poi scendere fino ad arrivare ai piedi del laghetto della cascata.

Le acque di Piscina Irgas con il tempo hanno scavato grandi marmitte, da dove poi scorrono veloci lungo un canalone per poi confluire a valle nel torrente Leni.



PUNTI DI INTERESSE:

Foresta demaniale Monti Mannu, Cascata Piscina Irgas

LUNGHEZZA: circa 8 Km (A/R).

DISLIVELLO: circa 300 m.

DIFFICOLTA': E (escursionistico); l'itinerario non presenta particolari difficoltà escursionistiche, sono comunque necessari una buona forma fisica.

TEMPO DI PERCORRENZA: rientro in giornata



EQUIPAGGIAMENTO:

-Abbigliamento comodo e a strati, scarponi da trekking, zaino, snacks, acqua, pranzo al sacco.



PUNTI DI RITROVO:

-ore 8.30 Parcheggi Mediaworld (Sestu)

-ore 9.30 Villacidro, fronte "Snack bar" in via Nazionale, ingresso da Villasor.

-altri punti di incontro possono essere concordati telefonicamente



MEZZO DI TRASPORTO : auto propria (Tempo di percorrenza in auto Cagliari/Villacidro 50minuti)

La proposta è soggetta alla partecipazione di un numero minimo partecipanti e potrà subire modifiche (orari, punti di incontro) per motivi organizzativi, logistici e climatici.



INFO E PRENOTAZIONI

MAIL: xtremepointsardinia@gmail.com o passulebiu@gmail.com

TEL: 3477607284 (anche whatsapp)



È POSSIBILE PRENOTARE FINO AL 24 DICEMBRE