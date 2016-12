Capodanno al Maden di Alghero

Il Maden Events è dalla scorsa estate il nuovo punto di riferimento per turisti e habitué locali della riviera del corallo.





Dopo la fortunata stagione estiva appena trascorsa, il Maden si prepara ad organizzare un Capodanno coi fiocchi.





Un ottimo cenone da gustare e passare in allegria in un'ambiente elegante e curato, accompagnato da una esibizione musicale che proseguirà per deliziare la clientela fino all'inizio di quello che sarà il fiore all'occhiello della festa.





Infatti la serata si trasferirà dalla zona ristorante a quella della Discoteca.





Una struttura moderna e all'avanguardia, arredi curati nel dettaglio, staff competente e cordiale, il sound fresco e in linea con le hit del momento del resident dj Ricky, il tutto miscelato in un mix fresco e giovanile che si propone di accompagnare e movimentare la prima notte dell'anno nella capitale della riviera del corallo.





Sono quindi 3 i pacchetti tra cui scegliere , il primo offre pernottamento in hotel a 3 stelle, cenone e serata, il secondo cenone e serata e il terzo permette semplicemente di partecipare alla serata in discoteca.





Per info e prezzi potete contattare il 340 535 0815