Escursione Fotografica sul Montalbo di Siniscola

Partenza ore 8:30 in auto dalla fontana di Sa Dicata a Siniscola (bivio per Lodè):Indirizzo:Via Flumendosa, 22 - 08029 Siniscola NUCoordinate: 40.570838, 9.684077Saliremo in auto sino a s'Adde sul(a 700 metri) e proseguiremo a piedi verso Riu Siccu; arrivati ai primi pinnatos saliremo verso Cuccuru Arvu (900 mt.), da dove è possibile ammirare un paesaggio a 360°.

RACCOMANDAZIONI:

Per prenotarsi:

Maggiori dettagli su:

Tempo stimato 2 ore a piedi, distanza di 3 Km. Un percorso semplice per tutte le età e per tutte le ginocchia.Si raccomanda però di indossare scarpe adatte (NO scarpe sportive, SI scarponi).Un giubbino, cuffietta, una borraccia e un cioccolato per tirarsi su durante la passeggiata e... si parte!Possibile estensione del percorso in base alla giornata e ai partecipanti; L’uscita è gratuita!In caso di maltempo l’uscita verrà rimandata; Attrezzatura fotografica consigliata: vostra reflex digitale, zoom e/o grandandgolo, macro.durante l’uscita è possibile incontrare animali domestici (pecore, capre, bovini...) e non (mufloni, uccelli rari, rapaci, ecc...), si prega di non disturbare o lasciare nostre tracce; abbigliamento adatto: giubbino, k-way, cuffietta; zaino: acqua (almeno un litro), cioccolato (consigliato), uno/due panini.389 17 32 257