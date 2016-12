"Onirica" personale di pittura dell'artista Gisella Mura a Collinas

dal 25 Dicembre 2016 al 6 Gennaio 2017 : un racconto visivo tra le mura storiche di questo edificio, tra linguaggi contemporanei e rimandi chiari alla tradizione della Sardegna e del borgo di Collinas .



" Gisella Mura è questo! Un'artista che spazia dal neoclassicismo all'arte bizantina ma con un tratto decisamente ancorato alla sua terra d'origine. In mostra nei Locali di Piazza Giardino, alcune delle opere del 2016 (pittura, installazioni e ceramiche): un racconto visivo tra le mura storiche di questo edificio, tra linguaggi contemporanei e rimandi chiari alla

Ecco che, oltre a essere parte attiva nel percorso di valorizzazione e crescita della comunità di Collinas, partecipando attivamente all’organizzazione di eventi e manifestazioni, membro di giurie di arte contemporanea, dopo un percorso universitario all’Accademia di Belle Arti di Sassari, non ha mai abbandonato il pennello e gli studi sulla Sardegna . Un’arte emotivamente forte che esce dalle tele e cattura l’attenzione per la forza che emana, dalle maschere tradizionali sarde ai suonatori di launeddas, per poi soffermarsi sulle forme sensuali e passionali della donna. La figura femminile , la protagonista principale della sua attività, a tratti madre dolce e affettuosa, a tratti passionale e divina. Le sue opere sono un complesso armonico di simbologia, sardità e femmineo; si, perché da un’attenta osservazione, le maternità nascondono tratti peculiari dell’abito tradizionale sardo, la donna come divinità che reinterpreta il culto antico della dea madre, la donna che esce dagli stereotipi e si afferma nella società contemporanea. La sua creatività sta nell’ utilizzo attento dei materiali : stucco, gesso, acrilico, terracotta e plexiglass, olii e pastelli a olio per permettere alle sue opere di uscire dalla tela e catturare gli spettatori per la loro interazione con gli spazi. Uso misurato del colore, toni caldi si affiancano con eleganza a altri freddi, per la maggiore rosso, nero e bianco e qualche sperimentazione verde che accolgono le sue figure dagli incarnati marmorei o dorati." Daniela Madau , storico dell'arte, 2016