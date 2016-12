A Porto Torres la Mostra d'arte contemporanea "Diverso: IosonoancoraTe"

Il giorno 22 dicembre alle ore 18:00, all'Artemisia Art-Cafè in viale delle Vigne 14 a Porto Torres, si inaugurerà la mostra d'arte contemporanea “=Diverso: IosonoancoraTe”, progetto portato avanti dal collettivo15xTRECENTOSESSANTACINQUE in collaborazione con due classi elementari dell'Istituto Scolastico Comprensivo n° 1 di Porto Torres. Attraverso disegni e frasi, i bambini si confronteranno con 12 artisti del panorama isolano, in un'esposizione che ha l'obiettivo di mediare tra la disincantata visione infantile e un tema semplice e scomodo, quello della diversità, liberamente interpretato dagli adulti a partire dagli elaborati dei 43 alunni di seconda elementare, coordinati della maestra Emanuela Nieddu.