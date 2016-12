Corsa camminata aperta a tutti, dai 0 ai 90 anni, a piedi, in monopattino, passeggino, skateboard o come vi pare, si corre e si cammina per festeggiare tutti insieme per le vie di Fertilia .



Unica condizione: essere vestiti da Babbo Natale, da renne o elfi (sono ben accetti anche i Grinch !) Iscrizione gratuita sul posto.

e un po' di allegria!



Appuntamento il 23 Dicembre dalle ore 15.00 a Fertilia.