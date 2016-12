Mes Que Un Mes e Cap D'Any Alghero 2017

Un programma di eventi denominato “Mès que un Mes” organizzato dall’Amministrazione Comunale e dalla Fondazione Meta, che vede la partecipazione di molti artisti e associazioni culturali, musicali ed artistiche.



I grandi fili rossi che decorano i monumenti e le vie sono simbolo e collegamento dei vari eventi tra loro.





Sabato 17 dicembre 2016:





Festivalguer .





Domenica 18 dicembre 2016:





dalle ore 9,00 alle ore 18,00

Sale espositive Lo Quarter (piano terra)

Burraco Solidale: Torneo di Burraco per raccolta fondi

a cura della Associazione Alghero Burraco e Non Solo.





ore 11,00

Chiesa Natività di Maria ( Santa Maria la Palma )

Cants de Llum: Canzoni tradizionali natalizie

a cura di Associazione Nova Alguer





ore 17,30

Chiesa San Giuseppe

Concerto della Banda Musicale A. Dalerci





ore 18,00

Biblioteca Comunale Rafael Sari (Complesso Santa Chiara) Presentazione del libro di Alessandra Derriu: “Magia e stregoneria dal Logudoro alla Barbagia .

Le denunce dell’Inquisizione vescovile settecentesca nella diocesi di Alghero“, a cura di Edicions de L’Alguer.





ore 18,00

Piazza Pino Piras

Concerto con Enzo Avitabile e i Bottari di Portico ensemble .

In collaborazione con Associazione exPop Teatro XIV ed. Festivalguer

dalle ore 16,00 alle ore 22,00

Torre di San Giovanni

Mostra fotografica: “FotografiAlamo“

a cura del Ristorante Alamo





Lunedì 19 dicembre 2016:





ore 18,00

Sala Conferenze Lo Quarter

Presentazione del libro di Giacomo Oppia: “Il Lazzaretto di Capo Galera“ , Delfino Editore





ore 18,00

Museo Casa Manno

Ciclo di incontri “Il Groove a Casa Manno” , 5° appuntamento: “Cozy Powell – Need for Speed“, a cura di Mauro Porcu





Martedì 20 dicembre 2016:





dalle ore 17,00 alle ore 21,00

Torre di San Giovanni

Sacre Famiglie & Sotto l’Albero (fino al 25 dicembre 2016): Mostra presepi dal mondo & mostra manufatti artigianali dei detenuti della Casa di reclusione di Alghero

a cura dell’Associazione ManiUmane



dalle ore 17,00 alle ore 20,00

Fertilia (Itinerante)

Animazione e teatro di strada: “Moonlight Invasion“

a cura di Musike’ Arte e Musica in Movimento





Mercoledì 21 dicembre 2016:





ore 18,30

Biblioteca San Michele

Presentazione del libro di Neria de Giovanni: “Grazia Deledda”





dalle ore 17,00 alle ore 20,00

Centro Storico (Itinerante)

Animazione e teatro di strada: “Moonlight Invasion“

a cura di Musike’ Arte e Musica in Movimento





Giovedì 22 dicembre 2016:





ore 16,00

Piazzale Lo Quarter

Laboratorio per bambini: “La Focaccia di Babbo Natale“

con Stefania Ambroggi e Barbara Monti

a cura della RM Management





dalle ore 17,00 alle ore 20,00

Centro Storico (Itinerante)

Animazione e teatro di strada: “Moonlight Invasion“

a cura di Musike’ Arte e Musica in Movimento





Venerdì 23 dicembre 2016:





ore 15,00

Fertilia (partenza dalla Madonnina)

Corsa-camminata dei Babbi Natale aperta a tutti dai 0 ai 100 anni

a cura del Comitato Festeggiamenti San Marco





dalle ore 17,00 fino alle ore 20,00

Centro Storico (Itinerante)

Animazione e teatro di strada: “Moonlight Invasion“

a cura di Musike’ Arte e Musica in Movimento





ore 17,00

Fertilia (via Pola)

Spettacolo per famiglie: “Ogni giorno è Natale”

a cura di Spazio-T





ore 21,00 e ore 22,00

Cattedrale di Santa Maria

Concerto di Natale: Stella Maris, Franca Masu in Concerto

con Fausto Beccalossi (accordeon), Salvatore Maltana (contrabbasso), Quartetto d’Archi dell’Orchestra da Camera della Sardegna





Sabato 24 dicembre 2016:





dalle ore 17,00 alle ore 20,00

Centro Storico (Itinerante)

Animazione e teatro di strada: “Moonlight Invasion“

a cura di Musike’ Arte e Musica in Movimento





Domenica 25 dicembre 2016 – SANTO NATALE





Lunedì, 26 dicembre 2016:





ore 16,00

Sala Conferenze Lo Quarter

Trentain2: V edizione Barri Vell “Winter”

con Enzo Favata & Marcello Peghin

a cura della Associazione Jana Project





Martedì 27 dicembre 2016:





dalle ore 17,00 alle 20,00

Torre di San Giovanni

Musica tradizionale della Sardegna: V edizione Barri Vell “Winter”

a cura della Associazione Jana Project:

I set: Ignazio Cadeddu (chitarra sarda)

II set: Su Cuncordu di Cheremule (canti della tradizione religiosa)





ore 21,00

Cinema Miramare

Concerto Coro Gospel: “The South Carolina Mass” (ingresso a pagamento)

a cura dell’Associazione Culturale Music & Movie





Mercoledì 28 dicembre 2016:





ore 20,30

Cinema Miramare

The Secret Window: V edizione Barri Vell “Winter” : Enzo Favata (sassofoni), Marcello Peghin (chitarre), Salvatore Maiore (contrabbasso)

a cura della Associazione Jana Project





ore 18,00

Chiesa di Fertilia

Natale in Musica

a cura del Coro Polifonico Algherese





ore 20,00

Chiesa di San Michele

Incontri Polifonici natalizi, concerto di Natale

a cura dell’Associazione Akademia Cantus et Fidis Coro Matilde Salvador





Giovedì 29 dicembre 2016:





ore 16,30

Biblioteca Comunale di Santa Chiara

Laboratorio per bambini: “Natale in Biblioteca“

a cura Giochedù





ore 18,00

Mercato Ortofrutticolo

Mercato Artigianale & Birralguer Winter edition : manifestazione enogastronomica dedicata ai prodotti artigianali e allo street food

a cura della Associazione Beachgroup Alguer





dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle ore 16,00 alle 21,00

Torre Sulis

Mostra & Concorso Cake Design: laboratorio e lavorazione di pasta di zucchero (prenotazioni 342 0985350)

a cura dell’Associazione Alghenegra





ore 20,30

Cattedrale di Santa Maria

Natale in Musica

a cura del Coro Polifonico Algherese

Venerdì, 30 dicembre 2016:





ore 18,00

Mercato Ortofrutticolo

Mercato Artigianale & Birralguer Winter edition : manifestazione enogastronomica dedicata ai prodotti artigianali e allo street food

a cura della Associazione Beachgroup Alguer





Sabato 31 dicembre 2016 – Cap D’Any 2017:





ore 22,00 – Porto (Banchina Dogana) – Rebeca Tresor DJset

ore 23,30 – Porto (Banchina Dogana) – Lara Taylor & Ibiza Bandit Band

ore 00,00 – Porto (Banchina Dogana) – Spettacolo pirotecnico

A seguire – Porto (Banchina Dogana) – Lara Taylor & Ibiza Bandit Band





Domenica 1 gennaio 2017:





ore 12,00

Cinema Miramare

Concerto di Capodanno: “I Valzer di Strauss e l’Opera”

a cura della Associazione Culturale Amici del Conservatorio Orchestra Filarmonica della Sardegna





Lunedì 2 gennaio 2017:





ore 18,00

Museo Casa Manno

Ciclo di incontri “Il Groove a Casa Manno” , 6° appuntamento: “Deen Castronovo – La parabola del Deeno“

a cura di Mauro Porcu





Martedì 3 gennaio 2017:





ore 20,30

Mercato Ortofrutticolo

Just Married: Rassegna teatrale liberamente – spettacoli per bambini e famiglie

a cura di teatrodinverno – produzione Teatro Tragodia / Mogoro – di Virginia Garau





Mercoledì 4 gennaio 2017:





ore 16,30

Museo del Corallo

Attività per bambini: “La Befana al Museo del Corallo” (prenotazioni al 339.4687457), a cura della Coop Smuovi Ati





ore 18,30

Mercato Ortofrutticolo

Spettacolo di narrazione con pupazzi e oggetti: “Doni“

a cura di Compagnia Is Mascareddas





Giovedì 5 gennaio 2017:





ore 15,00

Piazzale Lo Quarter

Attività per bambini: “Befanìadi“

a cura della Associazione ManiUmane





ore 17,30

Santa Maria la Palma

Concerto della Banda Musicale A. Dalerci





ore 18,00

Museo Casa Manno

Ciclo di incontri “Il Groove a Casa Manno , 7° appuntamento: “Vinnie Paul – Vulgar Display of Power“

a cura di Mauro Porcu





ore 18,00

Chiesa di San Marco (Fertilia)

Cants de Llum, canzoni tradizionali natalizie

a cura di Associazione Nova Alguer





ore 21,00

Mercato Ortofrutticolo

Kimbe’Brass, concerto quintetto di Ottoni

a cura della Associazione Culturale Arte in Musica





Venerdì 6 gennaio 2017:





ore 10,30

Piazza Pino Piras

Animazione per bambini: “Les Estrenes – Festa dels Reis“

a cura de la Plataforma de la LLengua





ore 17,30

Piazza Pino Piras

Animazione per bambini: “Pinocchio”

a cura dell’Associazione La Nuova Piccola Compagnia





ore 20,30

Chiesa di San Michele

Coro Iddanoa Monteleone, concerto musica tradizionale sarda





Sabato 7 gennaio 2017:





ore 21,00

Piazza Pino Piras

Italiani: Li Calzi – Righeira – Carlone in concerto





Domenica 8 gennaio 2017:





ore 18,00

Chiesa San Giuseppe (La Pietraia)

Cants de Llum, canzoni tradizionali natalizie

a cura di Associazione Nova Alguer





ore 20,30

Chiesa di San Michele

Coro femminile Duennas, concerto musica tradizionale sarda





ore 18,30

Piazza Pino Piras

Alghero in Rock: concerto rock con le band del territorio





Mostre e allestimenti per Natale ad Alghero:





Dall’1 al 26 dicembre 2016

Sala Mostre Lo Quarter (II piano)

Antoni Simon Mossa 1916-2016, percorso espositivo tra architettura e cinema| Inaugurazione Spazio Mostre Identitarie . Orari: 10-13 /17-20 ( chiusura il 25 dicembre | 1 gennaio orario 17/20)





Nei fine settimana di dicembre , per tutta la settimana del Natale (fino al 5 gennaio 2017)

Sala Sari (via C. Alberto)

La Bottega dell’Elfo: Letture, Laboratori, Bricolage natalizio per bambini

a cura di Associazione Alghenegra in collaborazione con Liceo Classico di Alghero. Orari: dalle ore 17.00





Dal 7 dicembre 2016

Via Ambrogio Machin 47

Al Matzem, inaugurazione spazio espositivo e mostra personale di Antonello Alloro . Orari: lun-ven 18:00-21:00 | sab e dom 10:00-13:00 e 17:00-22:00





dal 9 dicembre 2016 al 9 gennaio 2017

Galleria Cult (Bastioni Marco Polo 39)

Rassegna espositiva: “Impronte2016”

a cura di Valentina Piredda:

Fabio Alfonso “tracciati” (9/15 dic.)

Massimiliano Caria “Greetings from Alghero” (16/22 dic.)

Thiebaut Rapp/Kid London “manìa” (23/29 dic.)

Gianni Piras “sonirica2” (3/9 gen.)





Dal 17 dicembre 2016 al 5 gennaio 2017

Portici di Fertilia

In ricordo del presente, Un ricordo del futuro, Uno scatto su Fertilia

Esposizione dei Lavori “Guardiamoci intorno”, concorso ed esposizione fotografica .

A cura del Comitato Festeggiamenti San Marco in collaborazione con Comitato di Quartiere.





Dal 1 dicembre 2016

Centro storico – Sottosopra, allestimenti urbani

a cura di Daniela Usai e Chicco Mannazzu

Dall’8 dicembre 2016

Piazza Civica – Portodentro, installazione a cura della Fondazione Meta da una idea di Antonio Marras

Banchi di beneficenza allestiti presso ogni iniziativa per la accolta fondi da destinare alle popolazioni terremotate.