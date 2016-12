Corso base di Riconoscimento dei Ritmi e trattamento delle Aritmie a Sassari

Il corso fa riferimento alle ultime Linee Guida American Heart Association 2015



Target del corso sono: medici, infermieri e studenti di medicina e chirurgia e di infermieristica. La tua attività qui JAMMY - DISCO PUB

NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI USAI ROBERTO

ZUNINO AUTO Il corso è realizzato con l’impiego di un sofisticato simulatore di ritmi collegato al manichino per ALS & ACLS Cardiac Care mod.C ed ad un vero monitor-defibrillatore Hewlett Packard che rende realistiche tutte le attività di simulazione. Ed una varietà completa di aritmie.Target del corso sono: medici, infermieri e studenti di medicina e chirurgia e di infermieristica.





Costo per l’iscrizione al corso: 68,43,00 euro + IVA per un totale di 83,49 euro.

Si può effettuare il versamento con bollettino postale su c/c di BancoPosta n° 49323207; oppure con bonifico bancario: IBAN = IT59 M076 0117 2000 0004 9323 207 intestato a R.A.H.P. s.a.s., indicando nella causale la sede e la data del corso.

Spedire via e-mail (rahp80@yahoo.it) la ricevuta del pagamento insieme a vostro numero telefonico e dati fiscali (indirizzo e codice fiscale), per l’emissione della regolare fattura.

L’Università degli Studi di Sassari riconosce per gli studenti del corso di Laurea di Infermieristica n. 0,5 CFU per corso seguito, per gli studenti del corso di Laurea di Medicina e Chirurgia 0,7 CFU. A tal fine gli studenti dovranno richiedere al docente di apporre la firma (ed eventualmente un timbro) nel libretto dedicato a certificazione di presenza.



Verrà premiata la fedeltà dei Partecipanti: in omaggio il testo del Prof. Ettore Bartoli di Medicina Interna.



Tutti coloro che partecipano a un nuovo corso e che all’ingresso presenteranno almeno sei attestati di altrettanti corsi già frequentati con la nostra Società, oppure due in due date consecutive, riceveranno in omaggio il testo.



Inoltre, a partire dal corso del 15 Dicembre 2016 e sino ad esaurimento della copie disponibili, tutti i partecipanti dei nostri prossimi corsi da sette ore potranno richiedere in omaggio una copia edita a stampa del volume di cui abbiamo curato la realizzazione: Antonio La Gioia, Vincenzo Rocco, Fiamma Balboni, Fabiana Fiorini e Paola Pezzati: La diagnostica morfologica delle anemie. Caleidoscopio n. 236.