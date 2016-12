Natale all'ExMè di Nuoro

In occasione delle festività natalizie, l’ ExMè apre ancora una volta le porte agli artigiani e agli artisti con la manifestazione “Un dono fatto a mano”.



Fino al giorno della vigilia, in un ambiente caldo, accogliente e illuminato a festa, saranno esposti e messi in libera vendita, oggetti di artigianato.





L’ingresso alla manifestazione è gratuito.



Le botteghe saranno aperte tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 22:00 . Alcuni operatori estenderanno, a propria discrezione, l’orario di apertura. La manifestazione “Un dono fatto a mano” sarà accompagnata da numerosi eventi culturali e di intrattenimento.





Il 15 sarà inaugurata la mostra “Grotte della Sardegna” a cura dello Speleo Club Nuoro che festeggia il 25° anniversario della sua fondazione. Si tratta di una raccolta di suggestive immagini a grande formato che porteranno i visitatori a scoprire le segretezze del mondo ipogeo.





Il 16 grande spazio alla generosità: Mario Carcassi presenta “Cuccù”, il libro non scritto edito dal fantomatico Luigi Cassi. L’intero ricavato della vendita sarà devoluto in beneficenza. Interverranno Max Frallacci, Stefano Strutto Pellacchia e Lettrizia Ribolle Ponza.

A seguire salirà sul palco del Nobel ’26 l’artista britannico John Drain. Il fortissimo bluesman, voce e chitarra, è accompagnato nella sua tournée in terra sarda da Marco Farris all’armonica e da Alessandro Cau alla washboard. I tre insieme formano i The Live City Blues.





Il 17 il palco è affidato agli A&F, duo tutto algherese dallo sconfinato repertorio acustico.





Il 19 l’Associazione Italia Cuba sezione di Nuoro, vi invita alla presentazione del libro “Oscar Arnulfo Romero, beato tra i poveri”. All’evento sarà presente l’autrice Geraldina Colotti.





Dal 20 dicembre in piazza Mameli scoppia l’amore e la magia . Antonio Chironi e la sua giostra a pedali renderanno felici tutti i bambini con lo spettacolo l’ABiCi Della Gioia. La giostra resterà attiva fino a Natale.





Il 20 e il 21 , la galleria dell’ExMè ospita la “Fiera del Sociale, Servizi rivolti alla Non Autosufficienza”. L’evento, che prevede una serie di stand, incontri e testimonianze, è organizzato dal Comune di Nuoro, Home Care Premium, LUS Distretto di Nuoro e l’INPS.





Il 22 dicembre spazio a un doppio evento . Alle ore 17:00, la specialista in orientamento e formazione Sonia Careddu, con il patrocinio di Aif Associazione Italiana Formatori, propone un laboratorio gratuito di orientamento al lavoro, rivolto a chiunque sia alla ricerca di un’occupazione.





Dalle ore 22:00, il musicista Matteo Lombardo, in arte Voodoo Monster, propone il suo show acustico di HipHop-Crossover 90’s: un lungo viaggio musicale dalle origini dell'hip hop fino alle contaminazioni degli anni ’90, il tutto condito dal suono della sua chitarra e della sua loop station.





Il 23, il Centro Yoga Padma vi invita tutti alla “Meditazione della Candela”, una tecnica che permette ad ognuno di entrare profondamente in contatto con sé stesso, focalizzare la propria attenzione sulle vere necessità e priorità per il nuovo anno e fissarle con determinazione perché possano essere realizzate. A seguire il concerto del trio “Kill Bill and 12 Strings” che propongono un’incalzante serata di rock acustico.





Gli auguri del 24 notte saranno a ritmo di musica. Il 25 sera sarà il turno della band tutta nuorese dei Life Come.





Il 30, il bluesman Francesco Piu, cantante e chitarrista sardo stimato nel mondo, presenta il suo quinto ed ultimo lavoro discografico Peace & Groove (Appaloosa Records). Ad accompagnarlo sul palco ci saranno altri nomi molto noti del panorama musicale: Gavino Riva (basso e cori), Nanni Groove Gaias (batteria e cori), Jim Solinas (hammond, piano e cori).





L’ultima notte dell’anno sarà invece in compagnia dei Tzaccastrada , due chitarre, voce e clarinetto, per una serata dai ritmi incalzati di swing. Dopo il cenone al Nobel '26 Ristorante Pizzeria, la serata prosegue dunque in galleria con il concerto live e con un’ampia selezione musicale affidata al dj.





Un fine anno colmo di appuntamenti dunque per richiamare un pubblico di tutte le età e per dimostrare che la città di Nuoro è viva più che mai ed offre attrattive per tutti i palati.