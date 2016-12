Giovani Reporter: laboratorio di giornalismo a Sassari

Giovani Reporter: laboratorio di giornalismo per bambini/e e ragazzi/e dai 9 ai 12 anni, a cura della giornalista Rachele Falchi .



Rachele Falchi è una giornalista professionista sassarese con alle spalle oltre dieci anni di esperienza nel giornalismo televisivo e nella comunicazione in genere. Ha lavorato come redattrice per la televisione Antenna 1 Sardegna e si è occupata di comunicazione per aziende ed enti improtanti, quali l'AOU di Sassari, l'Università di Sassari e l'Orchestra Jazz della Sardegna. La tua attività qui A.D. CASA

Ha una passione incondizionata per la curiosità che solo i bambini riescono a sprigionare , vero motore della professione giornalistica.



Date :

7, 14, 21, 28 Gennaio 2017

4, 11, 18, 25 Febbraio 2017

4, 11 Marzo 2017



Orario: 15.30 - 17



Luogo: Libreria L'Alchimista Via Pasquale Paoli 3, Sassari



Per info e prenotazioni :

Andrea Mura cell 347 9417837 - murandr@tiscali.it

Libreria L'Alchimista tel. 079 2008033 - libreria.alchimista@virgilio.it