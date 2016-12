"Magie di Natale" a Villanovaforru

Dal 16 Dicembre al 7 Gennaio

Villanovaforru

"Magie di Natale"

PROGRAMMA:

Venerdì 16 Dicembre ore 18.00 - Sala Mostre Contemporanee

Mostra BU



Sabato 17 Dicembre ore 17.30 - Piazza Costituzione

Domenica 18 Dicembre ore 17.30 - Biblioteca Comunale

Domenica 18 Dicembre ore 18.30 - Chiesa Parrocchiale

Venerdì 23 Dicembre ore 17.00 - Casa di riposo

Sabato 24 Dicembre ore 23.30 - Cumbessias di Santa Marina

Lunedì 26 Dicembre ore 16.00 - Piazza Costituzione

Venerdì 6 Gennaio ore 17.30 - Biblioteca Comunale

Sabato 7 Gennaio ore 9.00 - Piazza Costituzione

si terrà la RassegnaInaugurazione dellaMostra dedicata al comico Benito Urgu a cura dell'associazione Amici dell'Arte e della Società Cooperativa Turismo in MarmillaFesta del Natale e Boscaioli in garaSerata con Babbo Natale, degustazione costeddas frittas, vin brulè e sfida tra taglialegna a cura della Pro LocoIl Natale del Piccolo Re dei FioriSpettacolo per bambini dell'associazione LughenèConcerto Polifonico del Coro Tasis di IsiliBalli Sardi e Buffet a cura dell'Associazione Culturale Su EnauChristmas Party a cura della Consulta GiovanileTour dei Presepi a cura dell'Associazione Culturale Su EnauTombolata a cura della Pro LocoPulizie di inizio annoPasseggiata ecologica con aperitivo a cura della Polisportiva